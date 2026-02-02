Son Mühür/ Osman Günden- 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Sabah saatlerinden bu yana bölge genelinde etkili olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle kıyı kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenirken, öğleden sonra batı kesimlerde etkisini yavaş yavaş kaybetmesi öngörülüyor. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor.

Ocak Ayı yağışları yüzleri güldürdü

Geride bıraktığımız Ocak ayı, Ege Bölgesi'ndeki birçok il merkezi için yağış rekorlarına sahne oldu. İzmir’de uzun yıllar Ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 134.8 kilogram iken, 2026 yılının Ocak ayında bu rakam 223.7 kilograma ulaşarak büyük bir artış gösterdi. Benzer bir tablo Manisa’da da yaşandı; uzun yıllar ortalaması 127.8 kilogram olan kentte, bu yılın ilk ayında metrekareye 231.5 kilogram yağış düştü. Bu veriler, son yıllarda kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan barajların doluluk oranları açısından oldukça sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. Öte yandan Aydın, Ocak ayında ortalamanın biraz altında kaldı. Uzun yıllar ortalaması 119.2 kilogram olan ilde, 2026 Ocak ayı yağışı metrekarede 101.2 kilogram olarak ölçüldü.

Şehir merkezlerinde yağış bilançosu

Haftanın ilk günüyle birlikte İzmir ve çevresinde ölçülen yağış miktarları dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bugün sabah saatleri itibarıyla İzmir Güzelyalı’da metrekareye 44 kilogram yağış düşerken, bölge genelinde Kuşadası 78 kilogram ile en yüksek yağışı alan nokta oldu. Diğer önemli merkezlerde ise Selçuk’ta 56 kilogram, Buca’da 54 kilogram ve Menderes’te 51 kilogram yağış kaydedildi. Birçok noktada 20-25 kilogramın üzerine çıkan bu değerler nedeniyle yetkililer, özellikle trafikte seyir halinde olan sürücüleri sel, su baskını ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar İzmir ve Manisa’da 15 derece, Aydın’da ise 16 derece civarında seyredecek.

İki günlük mola

Yağışlı sistemin 3 Şubat Salı günü itibarıyla bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Salı günü Ege genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların İzmir’de en düşük 6 en yüksek 14 derece, Aydın’da en düşük 5 en yüksek 17 derece, Manisa’da ise en düşük 4 en yüksek 12 derece olması öngörülüyor.

4 Şubat Çarşamba günü de yağışsız ve parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Çarşamba günü sıcaklıkların biraz daha yükselerek İzmir’de 7 ile 18 derece, Aydın’da 6 ile 18 derece, Manisa’da ise 4 ile 15 derece arasında değişmesi bekleniyor. Ancak bu sakin hava sadece iki günlük bir mola niteliği taşıyor; perşembe gününden itibaren bölgenin yeniden yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.