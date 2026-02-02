Son Mühür/ Seçil Ünlü- Karşıyaka Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuk ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi’nde önemli bir çalışmaya imza attı.

Tatil süresi boyunca merkezden 200 genç yararlanırken, bilimsel testlerle sporcu potansiyelleri analiz edildi.

Tatilde yoğun ilgi gördü

İlçenin “spor kenti” kimliğini güçlendirmeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, okul döneminde merkeze gitme imkânı bulamayan öğrenciler için yarıyıl tatilini fırsata çevirdi.

Tatil boyunca merkeze gelen çocuk ve gençler, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen testlerle fiziksel yeterliliklerini keşfetme imkânı buldu.

Başkan Ünsal çalışmaları yerinde inceledi

Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi’ni ziyaret eden Yıldız Ünsal, testlere katılan çocuklar ve gençlerle sohbet etti. Uygulanan ölçümleri yakından inceleyen Ünsal, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

16 farklı başlıkta bilimsel ölçüm

Merkezde, 8-18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik dayanıklılık, çeviklik, kuvvet, koordinasyon ve reaksiyon hızı gibi alanları kapsayan 16 farklı başlıkta ölçüm gerçekleştiriliyor.

Yapılan testler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda katılımcılar, fiziksel özelliklerine en uygun spor branşlarına yönlendiriliyor.

Randevu sistemiyle hizmet veriliyor

Randevu sistemiyle çalışan merkezde başvurular, Karşıyaka Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden alınıyor.

Başvuru sonrası antrenörler tarafından kişiye özel program hazırlanarak ailelere uygun gün ve saat bilgisi iletiliyor.

Merkezden yararlanmak isteyen vatandaşlar "karsiyakabel" web adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 0549 260 02 23 numaralı telefondan merkeze ulaşabiliyor.

“Spora bilinçli bir başlangıç sağlıyoruz”

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Ünsal, çocukların ve gençlerin sporla erken yaşta tanışmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çeşitli kurs ve aktivitelerle sporu özendirmeye devam ediyoruz. Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezimiz sayesinde her çocuğun kendisine en uygun branşa yönelmesini sağlıyoruz.

Uygulanan testler, gençlerimizin kendilerini tanımasına ve spora bilinçli bir başlangıç yapmasına olanak sunuyor. Karşıyaka’da spora erişimi eşit ve ulaşılabilir kılmayı öncelikli görüyoruz.