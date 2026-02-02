Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ticaret Bakanlığı’nın 2026 senesi için 45 milyar TL’lik devlet yardımı yapılması için kaynak ayırdığının bilgisini vererek, söz konusu devlet yardımlarının enflasyonist ortamda ihracatçılara can suyu olduğunun altını çizerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Jak Eskinazi: Tarım destekleri 426 milyon TL ile en çok devlet desteği verilen üçüncü başlık oldu

İhracatçılara yönelik gerçekleşen devlet yardımları ile 2025 yılında Ege Bölgesi’nde 7 kentte 8 tane üye buluşması gerçekleştirdiklerini aktaran Jak Eskinazi, aldıkları desteklerin detayları ve oranlarını paylaşarak, “2024 yılında işlemlerini sonuçlandırdığımız devlet yardımları 1 milyar 261 milyon TL oldu. 2025 yılında ise 2,4 milyar TL’lik devlet desteğine aracılık ettik.

2025 yılında Ege Bölgesi’nde 7 ilimizde 8 tane üye buluşmaları gerçekleştirdik ve devlet yardımlarını anlattık. Devlet yardımlarında yüzde 90’lık artışa zemin hazırladık. Yurt dışı fuar katılımı 754,5 milyon TL’lik destekle ilk sırada yer alırken, TURQUALITY Projeleri 454, 5 milyon TL ile ikinci, tarım destekleri 426 milyon TL ile en çok devlet desteği verilen üçüncü başlık oldu. Pazara giriş belgeleri, yurt içi fuar katılım, yurtdışı birim kira, sektörel heyetler, e-ihracat, UR-GE Proje destekleri öne çıktı.” diye konuştu.

“2,8 milyar dolar devlet desteği talep ediyoruz”

Öte yandan, 2026 yılı için 282 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarının altını çizen EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi devletten 2,8 milyar dolar devlet desteği talep ettiklerini açıklayarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılı için 282 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Bu hedefe ulaşmak için ihracatımızın yüzde 1’i oranında ihracatçılarımıza destekler vermemiz gerektiğine inanıyoruz. 282 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandıracak ihracatçılar olarak 2,8 milyar dolar devlet desteği talep ediyoruz.”