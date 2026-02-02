Son Mühür/ Seçil Ünlü- Çeşme’de hafta sonu etkili olan şiddetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Çeşme Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi.

Belediye ekipleri, yağış süresince ilçenin farklı noktalarında kesintisiz görev yaparak olası risklere karşı önlem aldı.

Tüm birimler koordinasyon içinde çalıştı

Sağanak yağış boyunca Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri; İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile koordineli şekilde birçok noktada eş zamanlı müdahalelerde bulundu. İlçe genelinde altyapı ve çevre güvenliği için yoğun mesai harcandı.

Çözüm Merkezi’ne 35 ihbar ulaştı

Yağış süresince Çeşme Belediyesi Çözüm Merkezi’ne toplam 35 ihbar iletildi. Gelen tüm bildirimlere ilgili ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütüldü.

8 mahallede 70’in üzerinde noktaya müdahale

Belediye ekiplerinin çalışmaları; Ilıca, Alaçatı, Reisdere, Şifne, Musalla, Çeşme Merkez, Çiftlik ve Dalyan olmak üzere 8 mahallede yoğunlaştırıldı.

İlçe genelinde 70’in üzerinde farklı noktada su tahliyesi, mazgal temizliği ve altyapı kontrolleri gerçekleştirildi.

Günlük yaşamın aksamaması için yoğun mesai

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri; su birikintilerine müdahale, mazgal açma, çevre temizliği ve güvenlik önlemleri kapsamında aralıksız çalıştı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde günlük yaşamın kesintiye uğramaması hedeflendi.

Yapısal risklere karşı önlemler alındı

Şiddetli yağışın neden olabileceği yapısal risklere karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, kamu güvenliğini tehdit edebilecek durumlar kısa sürede kontrol altına alındı. Belediye ekipleri, iş makineleri ve teknik ekipmanlarla sahada aktif görev yaptı.

“Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda”

Çeşme Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların acil durum ve ihtiyaç halinde Çeşme Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden belediyeye ulaşabilecekleri hatırlatıldı.