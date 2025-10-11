Son Mühür- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep etti. Gündeme bomba gibi düşen gelişme, belediye çevresinde ve siyasi kulislerde yoğun tartışmalara yol açtı.

Olay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser soruşturması kapsamında ortaya çıktı. Soruşturma sürecinde 27 Eylül’e kadar herhangi bir adım atılmazken, bu tarihte belediyeden 14 kişi gözaltına alınmıştı.

"ÇEKİNCEMİZ YOK"

Mansur Yavaş, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, soruşturmadan çekinmediklerini belirterek, “Bizi defalarca denetlemeye geldiler, soruşturulmakta bir çekincemiz yok” ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER SAAT 12.00'DE

Başkan Yavaş’ın saat 12.00’de konuya ilişkin yazılı ve kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.