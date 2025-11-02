Son Mühür- Avrupa genelinde kullanılan bu tabela, çoğunlukla tünel girişlerinde veya ağır taşıtların girişinin yasak olduğu yollarda yer alıyor. Uzmanlara göre, söz konusu işaret 8 tondan ağır kamyonlar ya da tehlikeli madde taşıyan araçların bu güzergâhlara giremeyeceğini belirtmek amacıyla kullanılıyor.

Latin Amerika’da park yasağı anlamına geliyor

Aynı tabelanın Latin Amerika ülkelerinde taşıdığı anlam ise tamamen farklı. Şili, Meksika, Arjantin ve Peru gibi İspanyolca konuşulan ülkelerdeki sürücüler için bu sembol, “Estacionar” yani “park etmek” kelimesinin kısaltmasını temsil ediyor. Bu nedenle bu ülkelerde “E” harfinin üzerinin çizili olması, o bölgede park yasağı bulunduğu anlamına geliyor.

Uluslararası sürücüler en çok bu işarette zorlanıyor

Trafik uzmanları, kırmızı çember içine alınmış “E” işaretinin dünya genelinde en sık karıştırılan sembollerden biri olduğunu belirtiyor. Aynı işaret, farklı coğrafyalarda bambaşka kuralları temsil ettiği için, uluslararası tır şoförleri veya yabancı turistlerin kullandığı kiralık araçlarda sıkça yanlış anlamalar yaşanıyor. Avrupa’da bu tabelayı gören bir sürücü yola girmemesi gerektiğini düşünürken, Latin Amerika’da aynı işaret “park etmeyin” uyarısı taşıyor.

“Seyahate çıkmadan işaretleri inceleyin”

Trafik güvenliği uzmanları, yurt dışına çıkan sürücülerin seyahat ettikleri ülkenin trafik işaretlerini önceden öğrenmeleri gerektiğini vurguluyor. Görsel olarak aynı sembollerin, ülkenin diline veya mevzuatına göre farklı anlamlar taşıyabileceğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, “Tanıdık gelen bir trafik tabelası sizi cezaya götürebilir. Seyahate çıkmadan önce yerel işaretlerin anlamlarını mutlaka öğrenin” uyarısında bulunuyor.

Sürücüler için yol güvenliği önerileri

Seyahat öncesinde gidilen ülkenin trafik mevzuatını ve yol tabelalarını araştırın.

E, P, R ve S gibi harf sembolleri içeren tabelaların anlamları, dile göre değişebilir.

Araç kiraladığınızda, kiralama firmasından yerel işaretler hakkında kısa bir bilgilendirme isteyin.

Navigasyon uygulamalarında yerel trafik uyarılarını aktif hale getirin.

Yanlış yorum ceza getiriyor

Trafik yetkilileri, yabancı sürücülerin bu işareti yanlış yorumlaması sonucu birçok ülkede park cezaları veya güzergâh ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Özellikle Latin Amerika’da “E” harfli tabelayı yanlış anlayıp aracını park eden sürücülerin, hem para cezası hem de araç çekilme riskiyle karşılaştığı ifade ediliyor.