Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gelecek yıl düzenlenecek olan 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapılması konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını açıkladı.

Avustralya ve Türkiye arasında 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ev sahipliği konusunda devam eden krize yönelik Avustralya Başbakanı Anthony Albanese harekete geçti. Avustralya Başbakanı Albanese, gelecek yıl düzenlenecek olan 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapılması konusunda devam eden anlaşmazlığı çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Albanese, gazetecilerin Avustralya’nın ev sahibi olup olmayacağı yönündeki sorusuna, "Konuya ilişkin gerçek bir nihai karar süreci yok. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdım, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İki teklif olduğunda ve uzlaşı olmadığında iş zor. Bizim teklifimiz elbette Pasifik ülkeleriyle iş birliği içinde hazırlandı" diye konuştu.

Avustralya’nın Pasifik adası ülkelerinin çıkarlarının korunmasını sağlamak istediğini belirten Anthony Albanese, "Onlar iklim değişikliğine karşı özellikle savunmasız. Tuvalu ve Kiribati gibi ülkeler için bu, varlıklarını tehdit eden bir durum, bu nedenle bölgedeki en önemli konulardan biri" dedi.