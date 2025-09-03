Çin, 3 Eylül 2025’te başkent Pekin’de tarihinin en büyük askerî geçit törenini düzenledi. Tiananmen Meydanı’nda gerçekleştirilen törene, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un da katılması dikkat çekti.

Xi Jinping, törende yaptığı konuşmada ülkesinin küresel arenadaki yükselişini vurgulayarak, “Çin ulusunun yeniden canlanması durdurulamaz. Barış ve kalkınma insanlığın kaçınılmaz geleceğidir” ifadelerini kullandı.

Gösteride hipersonik ve kıtalararası füzeler, yeni nesil savaş uçakları ve zırhlı araçlar sergilendi. Tören, sadece askeri bir gövde gösterisi değil, aynı zamanda Çin’in Batı’ya karşı kendi ittifak ağını güçlendirme arayışının sembolü olarak yorumlandı.

Putin ve Kim’in Xi’nin davetiyle törene katılması, üç ülkenin artan stratejik yakınlaşmasının işareti oldu. Avrupa Birliği çevreleri ise bu birlikteliği “Batı’ya doğrudan bir meydan okuma” olarak değerlendirdi.

Analistler, Pekin’deki bu buluşmayı “yeni bir dünya düzeni” arayışının somut yansıması olarak nitelendiriyor. Tören, Çin’in sadece Asya-Pasifik’te değil, küresel ölçekte de daha güçlü bir rol üstlenmeye hazırlandığını ortaya koyuyor.