Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar sonrası harekete geçti. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmiş, yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. CHP tüzel kişilik olarak karara itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.

Gürsel Tekin partiden ihraç edildi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurdu. Özel, “Ne genel merkeze ne de il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez. Baba ocağında kimse Saray’ın verdiği kayyumluk görevini kabul edemez. Kabul ederse karşılaşacağı muamele budur” ifadelerini kullandı.

CHP, il başkanlarını İstanbul’a çağırdı!

Kararın ardından CHP yönetimi, tüm il başkanlarını İstanbul’a davet etti. Parti kaynakları, bu hamlenin örgütsel dayanışmayı güçlendirmek ve süreci ortak bir tavırla karşılamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Delegelerden olağanüstü kongre için imza

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Kongresi delegelerinin olağanüstü kongre talebiyle noterde imza verdiğini açıkladı. Delegelerin bu adımı, il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karşı güçlü bir tepki olarak değerlendirildi.

İstanbul’da siyasi hareketlilik

CHP’nin yaptığı itirazın yanı sıra örgüt içindeki kongre sürecine dair adımlar, İstanbul siyasetinde yeni bir döneme işaret ediyor. Gözler, mahkemenin vereceği karar ile CHP’nin olağanüstü kongre sürecine çevrildi.