ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan konusunda yaşanan diplomatik gerilim sırasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin medyasına yansıyan haberlere göre, Xi Jinping, Trump’a Çin ve ABD’nin tarihsel olarak faşizm ve militarizme karşı birlikte savaştığını hatırlatarak, iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını korumak için işbirliği yapmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Xi, görüşmede ayrıca Tayvan'ın Çin’e iade edilmesinin, savaş sonrası uluslararası düzenin temel bir unsuru olduğunu belirtti.

ABD-Çin İlişkilerinde Olumlu Gelişmeler

Xi Jinping’in sözlerine göre, 30 Ekim’de Güney Kore’de gerçekleşen bir diğer görüşmenin ardından ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmeler kaydedildi. Çin Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesinin, hem Çin’e hem de ABD’ye büyük faydalar sağladığını vurguladı. Xi, “Gerçekler, çatışmanın her iki taraf için de zarar verici olduğunu ve işbirliğinin her iki taraf için de faydalı olduğunu bir kez daha kanıtladı” dedi. Bu açıklama, ABD ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerdeki istikrarı destekleyici bir mesaj olarak dikkat çekti.

Xi Jinping’in Ukrayna Savaşına Yönelik Barış Çağrısı

Telefon görüşmesinde Xi Jinping ve Trump’ın gündemine Ukrayna’daki savaş da girdi. Xi, Çin’in barışa yönelik tüm çabaları destekleyeceğini yineleyerek, savaşın sona erdirilmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Çin, Rusya ile olan ilişkileri nedeniyle Ukrayna krizine karşı özellikle dikkatli bir diplomasi yürütüyor ve barışçıl çözüm önermeyi sürdürüyor. Xi'nin bu ifadeleri, Çin'in savaşa karşı tutumunu ve küresel barışa katkı sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sonuç ve Değerlendirmeler: ABD ve Çin İlişkilerinin Geleceği

Bu telefon görüşmesi, ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarının, Tayvan üzerindeki gerilimlerin ve Ukrayna krizinin gölgesinde gerçekleştirilen önemli bir diplomatik adım olarak kayda geçti. Her iki ülkenin liderleri, geçmişteki işbirliklerinin gücünden faydalanarak, küresel güvenlik ve barış konularında daha güçlü bir ortaklık kurma amacında olduklarını dile getirdi. Özellikle Tayvan konusunda daha fazla karşılıklı anlayış geliştirilmesi gerektiği mesajı verilirken, Ukrayna’daki savaşın çözülmesi için uluslararası toplumun barışçıl çabalarını artırması gerektiği ifade edildi. Trump ile Xi arasındaki bu görüşme, iki ülkenin ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ediyor olabilir.