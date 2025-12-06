Son Mühür - 2023 yılında Parma’dan Fenerbahçe’ye katılan Jayden Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertli ekibin savunmasında kilit isimlerden biri oldu. Milan Skriniar ile yakaladığı uyumla öne çıkan 24 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.
Avrupa kulüplerinin radarına girdi
2023 yılında Parma’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Jayden Oosterwolde, bu sezon takımın savunmasında en kritik isimlerden biri oldu. Milan Skriniar ile geliştirdiği uyumla öne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.
Newcastle'ın listesinde yer alıyor
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekibi Newcastle United, Jayden Oosterwolde için somut girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Haberde, İngiliz kulübünün Hollandalı stoperi sezon ortasında kadrosuna katmayı hedeflediği ve Dan Burn’e alternatif arayışında Oosterwolde’nin listenin başında yer aldığı belirtildi.
Fenerbahçe ne karar verecek?
Fenerbahçe yönetimi, sezonun kritik döneminde başarılı savunmacıyı bırakmak istemese de yüksek bonservisli bir teklif gelmesi durumunda kararlarını yeniden değerlendirebileceği ifade edildi. Avrupa’da üst düzey futbol oynamaya hevesli olan Oosterwolde’nin de transfere olumlu baktığı ve ocak ayında görüşmelerin netlik kazanabileceği bildirildi.