Fenerbahçe camiasının bilinen isimlerinden ve başkanlık adaylığını kısa süre önce Sadettin Saran lehine geri çeken Hakan Bilal Kutlualp, Galatasaray–Samsunspor maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kutlualp, Kazımcan'ın ceza sahasında eline çarpan topa penaltı verilmemesini eleştirdi.

''Bizim derbideki golü niye vermediniz?''

Kutlualp, paylaşımında hakeme sert sözlerle tepki göstererek, "Lan bu penaltı değilse bizim derbideki golü niye vermediniz o zaman? Bu ne perhiz bu ne lahana dolması düşkünler!" ifadelerini kullandı. Eski başkan adayı, hem söz konusu pozisyonun penaltı olduğunu savundu hem de derbide Fenerbahçe’nin iptal edilen golüne atıfta bulunarak çifte standart uygulandığını iddia etti.