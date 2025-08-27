Türkiye’nin 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda mücadele edeceği Gürcistan’ın 24 kişilik kadrosu, teknik direktör Willy Sagnol tarafından duyuruldu. Kadroda Avrupa’nın önde gelen liglerinde forma giyen önemli isimler yer aldı. Paris Saint-Germain’de oynayan Khvicha Kvaratskhelia, Liverpool’un kalecisi Giorgi Mamardashvili ve Olympique Lyon forması giyen Georges Mikautadze dikkat çeken oyuncular arasında bulunuyor.
Gürcistan’ın aday kadrosu
Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburger), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting Lizbon), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon).
Gürcistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma, başkent Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü 4 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00’de çalacak.