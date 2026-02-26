Son Mühür - Geçtiğimiz hafta oynanan Benfica–Real Madrid karşılaşmasında yaşanan ırkçılık olayına tepki gösteren Wesley Sneijder, aldığı tehditler nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Hollandalı eski futbolcu, söz konusu mücadeledeki ırkçı tezahüratlara tepki gösterdiği açıklamaların ardından yaklaşık 4 bine yakın ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Sneijder, sosyal medya üzerinden gelen mesajların önemli bir kısmının doğrudan tehdit içerdiğini ifade etti. Yaşanan gelişme futbol dünyasında geniş yankı uyandırırken, birçok spor kamuoyu temsilcisi ırkçılığa karşı yapılan açıklamalar nedeniyle tehdit edilmesini sert bir dille eleştirdi.