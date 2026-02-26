Son Mühür- NBA'de Batı Konferansı'nda zirve takibini sürdüren Houston'ın konuğu bu sezon beklentilerin uzağında kalan Sacramento Kings'di.

İkinci kez yer aldığı All Star organizasyonu sonrası eski formundan uzaklaşan Alperen Şengün bu kez maça ağırlığını koyan isimdi.



Alperen'den triple-double...



32 dakika sahada kalan Alperen, 26 sayı, 13 ribaund, 11 asist, 2 top çalma ve 3 blokla oynadı.

Houston'da Reed Sheppard 28 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle, Kevin Durant 21 sayı, 4 ribaund ve 5 asistlik performans sergiledi.

DeMar DeRozan tarihe geçti...



Sezonun 47. mağlubiyetini yaşayan Kings'te Russell Westbrook 22, DeMar DeRozan ve Nique Clifford 15'er sayı attı.

NBA'in tecrübeli oyuncusu DeMar DeRozan kariyerinde 26 bin 406 sayıya ulaşarak ilk 20'ye girdi.

Bu sezonun 36'ıncı galibiyetine uzanan Houston, Batı Konferansı'nda Oklahoma ve San Antonio'nun ardından üçüncü sırada yer alıyor.