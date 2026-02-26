Son Mühür - Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında deplasmanda Juventus’a 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 5-2’lik avantajla turu geçen taraf oldu. Toplamda 7-5’lik skor üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılar, zorlu geçen gecenin sonunda adını son 16 turuna yazdırdı. Rövanş karşılaşmasında Juventus, Locatelli, Gatti ve McKennie’nin golleriyle mücadeleyi uzatmalara taşırken sahneye çıkan Victor Osimhen, 105. dakikada attığı golle turun kilit isimlerinden biri oldu. Ancak Nijeryalı yıldızın gol sonrası sevinmemesi maçın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Osimhen’in bu tavrı, karşılaşma öncesinde Juventus hakkında yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. Deneyimli golcü, İtalyan ekibini futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri olarak gördüğünü ifade etmiş, kariyerinde daha önce Juventus ihtimalinin konuşulduğunu söylemişti. Buna rağmen Galatasaray’da mutlu olduğunu ve kulübe güçlü bir aidiyet hissettiğini vurgulayan Osimhen’in, maç sırasında bazı anlarda istediği pasları alamayınca takım arkadaşlarına tepki göstermesi de dikkat çekti. Öte yandan yıldız futbolcu, Napoli ile temaslarının sürdüğünü ancak bu maç öncesinde İtalyan temsilcisinden herhangi bir teşvik mesajı almadığını da dile getirmişti.

''Spalletti'ye saygı duyuyorum...''

Galatasaray’ın Juventus’u eleyerek tur atlamasının ardından Osimhen, golünden sonra neden sevinmediğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım. Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı bugün. Çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum.”