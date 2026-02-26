Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıktı. İstanbul’daki ilk karşılaşmayı 5-2 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, Torino’daki rövanşı uzatmalarda 3-2 kaybetse de toplamda 7-5’lik skorla turu geçerek Devler Ligi’nde son 16’ya adını yazdırdı.

Okan Buruk tepkilerin hedefi oldu

Karşılaşma boyunca Juventus’un yoğun baskısı karşısında zorlanan Galatasaray’da, tur atlanmasına rağmen teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin merkezinde yer aldı. Sosyal medyada görüş bildiren sarı-kırmızılı taraftarlar, ortaya konan oyunu sert sözlerle eleştirirken Buruk’a yönelik tepkilerini dile getirdi. Yorumlarda özellikle rövanş maçındaki performans düşüklüğü, savunmadaki hatalar ve Avrupa kupalarında süregelen istikrarsız sonuçlar öne çıkarıldı.

Sosyal medyada yapılan eleştirilerden bazıları ise şöyle:

Okan Buruk'un 10 kişi kalan Juventus'a karşı 8 kişi gibi oynatmayı başardığı Galatasaray'ı, rezaletten Osimhen kurtardı. Bir üst düzey golcü olayı nerelere getiriyor görüyoruz.

Okan Buruk sana rağmen Galatasaray tur atladı. Dua et ki adamlar 49. dakikadan 120. dakikaya kadar 10 kişi oynadı ve buna rağmen 3 gol yedin. 5-2 skorun üzerine yatıp, takımı defansif oynatmak nedir? Rezil edecektin takımı, böyle bir rezil oyun yok.

Okan Buruk Osimhen savaşını net olarak Osimhen kazandı. Osimhen olmadan bir hiçsin Okan Buruk.

Okan Buruk acilen kendine gelmesi lazım. Oyuncuları da kendine getirmesi lazım es kaza geçtik turu.