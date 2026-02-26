Türkiye spor camiası, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek’ten gelen acı haberle sarsıldı. Bir süredir kansere karşı mücadele eden başarılı sporcu, yaşam savaşını kaybetti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Gülçiçek’in vefatı, başta ailesi olmak üzere spor dünyasında derin üzüntü yarattı.

Türkiye Ragbi Federasyonu acı haberi duyurdu

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Sevdenur Gülçiçek’in bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştüğü bildirildi. Federasyonun yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır.

Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

Azmi ve mücadelesiyle örnek bir sporcu

Softbol branşında milli formayı terleten Sevdenur Gülçiçek, hem sahadaki performansı hem de mücadeleci kimliğiyle tanınıyordu.

Spor hayatı boyunca disiplinli çalışması ve azmiyle dikkat çeken genç sporcu, ülkesini ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil etti.

Yakalandığı amansız hastalığa rağmen mücadelesini sürdüren Gülçiçek’in azmi ve güçlü karakteri, spor camiasında hafızalarda yer etti.

Cenazesi Samsun’un Çarşamba ilçesinde defnedilecek

Sevdenur Gülçiçek’in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı Mahallesi’nde toprağa verilecek.