Son Mühür- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Juventus ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kaybetmesine rağmen, ilk maçta elde ettiği 5-2’lik galibiyetin avantajıyla toplamda 7-5’lik skorla tur atlayan sarı-kırmızılılar, bir üst tura yükseldi.

Okan Buruk: “Skor ve performans olarak zor bir geceydi”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, turu geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını ancak sahadaki performanstan memnun olmadıklarını ifade etti. Buruk, “Son 16’ya yükseldiğimiz için mutluyuz ama hem skor hem de oyun olarak zor bir gece geçirdik. Bu maç, takım için önemli bir ders oldu. Bugün Juventus bizden daha iyiydi ve galibiyeti hak ettiler” dedi.

Yunus Akgün açıklaması

Teknik direktör, kadro seçimleriyle ilgili olarak da önemli bilgiler verdi. Juventus’un kanat oyuncularına karşı özel önlemler almak istediğini belirten Buruk, “Sallai sarı kart sınırındaydı ve riske etmek istemedim. Yunus Akgün’ü sahaya sürmeyi düşündüm ancak ağrıları vardı ve oynamak istemedi” şeklinde konuştu.

"Juventus gibi bir rakibi elemeyi başarmak çok önemli."

Okan Buruk, performansın maçtan maça değişebileceğini vurgulayarak, iki karşılaşmayı kıyasladı: “İlk maçı 5-2 kazandığımızda takımın finale kadar gidebileceğini düşünüyorsunuz. Bugünkü maçı izlediğinizde ise aynı fikirde olmayabilirsiniz. Ancak Juventus gibi bir rakibi elemeyi başarmak çok önemli.”