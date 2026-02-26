Son Mühür- Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u eleyerek üst tura yükselmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yaptığı paylaşım kamuoyunda tartışma konusu oldu.

TFF'nin paylaşımında mağlubiyet vurgusu

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçın ardından adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak TFF’nin karşılaşma sonrası yayımladığı mesajda, uzatmalara giden mücadelede alınan 3-2’lik mağlubiyetin ön plana çıkarıldığı iddia edildi.

Federasyon açıklamasında, "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında İtalya'nın Juventus ekibi ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Galatasaray, uzatmalara giden maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na yükselen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz" ifadelerine yer verdi.

Taraftar tepkili

TFF’nin paylaşımında kullanılan dil, bazı taraftarlar tarafından eleştirildi. Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda, tur atlama başarısından ziyade mağlubiyet sonucunun öne çıkarıldığı savunuldu.

Oktay Vural da dahil oldu

Tepki gösteren isimler arasında eski milletvekili Oktay Vural da yer aldı. Vural, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, federasyonun mesajının tebrik içeriğinden uzak olduğu görüşünü dile getirdi.

Paylaşımında, Galatasaray’ın tur atlama başarısına rağmen mağlubiyet detayının öne çıkarıldığını belirten Vural, kullanılan görsele de atıfta bulunarak son 16 başarısının vurgulanması gerektiğini ifade etti.