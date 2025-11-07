ABD Başkanı Donald Trump, Özbekistan ile imzalanan yeni ticaret ve ekonomi anlaşması kapsamında, Taşkent yönetiminin önümüzdeki yıllarda Amerikan ekonomisine dev ölçekli yatırım ve alımlar yapacağını açıkladı.

Anlaşma Trump’ın sosyal medya hesabından duyuruldu

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada Washington ile Taşkent arasında kapsamlı bir ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşmasına varıldığını duyurdu. Trump, anlaşmayı “iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı” olarak nitelendirdi.

İlk 3 yılda 35 milyar dolarlık alım paketi

Trump, anlaşma kapsamında Özbekistan’ın ABD’den kritik öneme sahip sektörlerde büyük çaplı alımlar yapacağını belirtti. Açıklamaya göre anlaşmanın ilk aşaması üç yılı kapsıyor ve bu sürede Özbekistan’ın Amerikan şirketlerinden yaklaşık 35 milyar dolar tutarında ürün, teknoloji ve hizmet alımı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bu alımların odağında şu sektörler yer alıyor:

- Kritik mineraller

- Havacılık teknolojileri

- Otomotiv parçaları

- Altyapı ekipmanları

- Tarım makineleri ve ürünleri

- Enerji ve kimya endüstrisi

- Bilgi teknolojileri ve yüksek teknoloji ürünleri

Uzun vadeli hedef: 100 milyar doları aşan ortaklık

Trump’ın açıklamasına göre Özbekistan’ın yatırım ve alım planları 10 yıllık perspektifte daha da genişliyor. Taşkent yönetiminin ABD’deki stratejik sektörlere yapacağı toplam yatırım ve alımların 100 milyar doları aşacağı kaydedildi.

Bu uzun vadeli programın, hem Amerikan üreticileri hem de Özbek ekonomisi açısından “karşılıklı büyüme fırsatı” yaratacağı vurgulandı.

Trump’tan Mirziyoyev’e teşekkür: “Uzun ve verimli bir dönem başlıyor”

Açıklamasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teşekkür eden Trump, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirme niyetinde olduklarını belirtti.

