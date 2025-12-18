Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Türkiye’nin en büyük üçüncü kamu görevlileri konfederasyonu olan Birleşik Kamu-İş, mevcut ekonomi yönetiminin emekçiyi dar boğaza iten ve sermayeyi önceleyen politikalarına karşı tarihi bir protestoya imza atıyor. Konfederasyona bağlı tüm sendikalar, insanca bir yaşam standardı ve gelir dağılımında adalet talebiyle 19 Aralık tarihinde üretimden gelen güçlerini kullanarak ülke genelinde iş bırakma kararı aldı. Kamu emekçileri, hak kayıplarına ve bütçe planlamalarındaki eşitsizliğe karşı seslerini duyurmak amacıyla o gün mesai yapmak yerine meydanlarda bir araya gelerek hak arama mücadelesini büyütecek.

Ekonomik sarmalın perde arkası ve özelleştirme eleştirisi

Çalışan kesimin içine itildiği derin yoksulluk sarmalının temellerinin yanlış ekonomi doktrinleri üzerine inşa edildiği belirtilen açıklamada, geçmişten bugüne gelen sürece dikkat çekiliyor. Cumhuriyet döneminden miras kalan stratejik fabrikaların ve tesislerin, özelleştirme adı altında sadece arsa değerleri karşılığında sermaye gruplarına devredilmesi, üretimin zayıflamasına neden olan temel faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Döviz kurundaki dalgalanmaların ve rasyonel ekonomi biliminden uzaklaşan "faiz-enflasyon" yaklaşımlarının bedelini halkın ödediği vurgulanırken; orta sınıfın tamamen silindiği, zenginin servetini katladığı, yoksulun ise daha da dibe çekildiği karanlık bir tablonun hakim olduğu ifade ediliyor.

Toplu sözleşme masasındaki adaletsizlik ve hakem heyeti çıkmazı

Birleşik Kamu-İş, son toplu sözleşme döneminde yaşanan gelişmeleri "emek hırsızlığı" olarak nitelendiriyor. Masada sunulan zam tekliflerinin hayatın gerçekleriyle hiçbir noktada uyuşmadığını belirten konfederasyon yetkilileri, diğer sendikalara yaptıkları "hükümetin noteri gibi davranan hakem heyetine gitmeyin" çağrısının dikkate alınmadığını hatırlatıyor. Ortaya çıkan komik artış oranlarının tarih önünde bir utanç vesikası olduğunu savunan emekçiler, sadece yasal düzenlemelerle çözülebilecek birçok sorunun Meclis'e taşınmasına rağmen somut bir adım atılmadığını, kamu çalışanlarının kasıtlı olarak bir darboğaza hapsedildiğini vurguluyor.

Gerçek enflasyon ve açlık sınırı verileri alarm veriyor

TÜİK’in açıkladığı rakamların sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini ifade eden Konfederasyon, kendi araştırma birimi KAMU-AR’ın Kasım 2025 verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, açlık sınırının 30 bin 327 liraya, yoksulluk sınırının ise 93 bin 697 liraya ulaşması, kamu görevlilerinin büyük bir kısmının açlık sınırına komşu yaşadığını kanıtlıyor. Memur maaşlarının yoksulluk sınırının fersah fersah altında kalması, alım gücünün her geçen gün buharlaşması ve bütçe yükünün sadece dar gelirlinin sırtına yüklenmesi, yaklaşan "sefalet günlerinin" habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bütçe tasarısındaki tercihler: Sermayeye teşvik halktan kesinti

Yeni bütçe hazırlıklarında halkın ve işçi sınıfının ihtiyaçlarının tamamen görmezden gelindiği savunulurken, hazırlanan taslağın vicdani ve bilimsel bir temelden yoksun olduğu belirtiliyor. Bütçe kaynaklarının büyük oranda dolaylı vergilerle emekçiden toplanıp, teşvik ve vergi sıfırlamaları yoluyla belirli sermaye odaklarına aktarıldığı ifade ediliyor. Sosyal devlet ilkesinin rafa kaldırıldığı eleştirisi yapılırken, kamu yöneticilerine yönelik planlanan ancak tepkiler üzerine geri çekilen ayrıcalıklı zam girişimlerinin, gelir adaletsizliğindeki uçurumu bir kez daha ortaya koyduğuna değiniliyor.

Emekçilerin acil talepleri ve kararlılık vurgusu

Birleşik Kamu-İş, bu iş bırakma eyleminin sadece bir başlangıç ve uyarı niteliğinde olduğunun altını çizerek net taleplerini sıralıyor. Konfederasyon; yoksulluk sınırının üzerinde bir taban maaş, yan ödemelerin emekli aylıklarına tam yansıması, gelir vergisinin %15 oranında sabitlenmesi ve enflasyon farklarının aylık olarak ödenmesini talep ediyor. Ayrıca yılda dört ikramiye ve kira yardımı gibi sosyal hakların da vazgeçilmez olduğunu belirten kamu emekçileri, sorumlu olmadıkları ekonomik krizin faturasını ödemeyi reddettiklerini ve gasp edilen tüm haklarını teslim alana kadar demokratik mücadelelerini meydanlarda sürdüreceklerini ilan ediyor.