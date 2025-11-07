İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Senendec kentindeki ziyaretinde ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekti. İtimad gazetesinin haberine göre Pezeşkiyan, yüksek fiyatlar ve enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıların hem iç politikada yapılan hatalı uygulamalardan hem de uluslararası yaptırımlardan kaynaklandığını ifade etti.

Pezeşkiyan, İran'daki kuraklıktan kaynaklı su krizine değinerek şunları söyledi:

"İran şu anda yağış ve su kaynaklarının yetersizliği gibi doğal krizlerle karşı karşıya ve bu krizler ciddi sonuçlar doğurabilir"

''Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız"

"Yağmur yağmazsa, gelecek aydan itibaren Tahran'da su kısıtlamasına gitmemiz gerekir. Bundan sonra da yağmur yağmazsa, suyumuz kalmayacak ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız"

İran'da su krizi

Tahran’ın su ihtiyacı, en büyüğü Emir Kebir Barajı olmak üzere Lar, Mamlu, Talikan ve Latyan adlı beş barajdan karşılanıyor. Ancak İran genelinde son beş yılda yağış miktarlarında ciddi azalma yaşandı. Meteoroloji verilerine göre bu yıl Tahran’da yağışlar mevsim normallerinin yaklaşık yüzde 40 altında seyretti. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmemesi, barajlardaki su seviyelerinin önemli ölçüde gerilemesine neden oldu. Bu durum yalnızca yüzey sularını değil, yeraltı su kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada, son beş yıldır süren kuraklık nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine indiği uyarısında bulundu. Yaz boyunca kentte zaman zaman su kesintileri uygulandı.