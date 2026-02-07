Son Mühür - Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı hedef alan tartışmalı sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, paylaşımın “ırkçı” olarak değerlendirilen bölümlerini kınadığını belirtirken, özür dilemeyeceğini söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Obama çiftini ormanda yaşayan “maymunlar” gibi gösteren videolu paylaşıma dair değerlendirmelerde bulundu. Videonun yalnızca başlangıç kısmını izlediğini savunan Trump, içeriğin sonunda yer alan görüntülerden haberdar olmadığını ifade etti.

''Ben bir hata yapmadım''

Donald Trump, "Kimse (videonun) sonunda onun olduğunu bilmiyordu. Eğer bakmış ve görmüş olsalardı, muhtemelen kaldırırlardı." dedi. Videoyu sonuna kadar izlemeden bir personele ilettiğini belirten Trump, paylaşımı yapan kişinin içeriği tamamen görmüş olması gerektiğini ifade etti.

Paylaşımda yer alan “ırkçı” bölümleri kınadığını yineleyen Trump, özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya ise, “Hayır, ben bir hata yapmadım.” yanıtını verdi.

Obama çiftini maymun olarak gösterdiler

Donald Trump’ın Truth Social hesabından paylaşılan videoda, 2020 ABD başkanlık seçimlerinin hileli olduğu yönündeki daha önce çürütülmüş iddialara yer verildiği görüldü. Videonun sonunda ise yaklaşık bir saniye boyunca Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın yüzlerinin maymun bedenlerine eklendiği görüntüler yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına yaptığı açıklamada videonun, Trump’ı “Ormanın Kralı”, Demokratları ise The Lion King karakterleri olarak tasvir eden bir internet mizah içeriğinden alındığını söyledi ve gelen tepkileri “sahte öfke” olarak nitelendirdi.

Öte yandan bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yanlışlıkla yapıldığını ve daha sonra kaldırıldığını bildirdi.