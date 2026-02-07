ABD’nin Colorado eyaletinde bir cenaze evi sahibi, dört yıl boyunca 189 cesedi istismar ettiği gerekçesiyle 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. CBS’nin haberine göre, “Return to Nature” adlı cenaze evinde 2019–2023 yılları arasında çürümüş 189 cesedi sakladığı belirlenen işletme sahibi Jon Hallford mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada konuşan hakim Eric Bentley, her insanın özünde iyi olduğuna inandığını ancak Hallford’un suçlarının bu inancı ciddi şekilde sınadığını ifade etti. Ailelere sahte kül verilmesi, cesetlerin istismar edilmesi ve devlet desteğinin haksız yere alınması suçlarından Hallford’a 40 yıl hapis cezası verildi.

Hallford ise önceki duruşmada cenaze evini olumlu bir amaçla açtığını ancak sürecin kontrolden çıktığını söyleyerek, yaptıklarından dolayı kendinden nefret ettiğini dile getirdi.

Olayın perde arkası

ABD basını, Colorado eyaletinin Penrose bölgesindeki “Return to Nature” adlı cenaze evi yakınlarında, 2019–2023 yılları arasında 189 çürümüş cesedin saklandığını yazmıştı. Yaklaşık 230 metrekarelik binadan yayılan “çürük kokusu” ihbarları üzerine kolluk kuvvetleri 2023’te solunum cihazlarıyla baskın düzenlemişti.

Operasyonda üst üste yığılmış yetişkin ve bebek cesetleri bulunurken, zeminin böcek sürüleri ve çürüme sıvısıyla kaplı olduğu tespit edilmişti. Parmak izi ve DNA dahil bilimsel yöntemlerle kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından savcılar, aynı yıl işletme sahibi Jon Hallford hakkında soruşturma başlatmıştı. Hallford ise yargı sürecinde savcılıkla anlaşmaya vararak suçlamaları kabul etmişti.