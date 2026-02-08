Milano’da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı gösterilerde, polis ile yüzleri maskeli bir grup arasında çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Binlerce kişi sokaklara çıktı

İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bu yıl 25’incisi düzenlenen Kış Olimpiyatları kapsamında Milano’da yapılan açılış töreninin ardından, kent merkezinde geniş katılımlı protesto yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, artan konut maliyetleri ve olimpiyat projelerinin çevreye verdiği zararları protesto etti.

Çevresel etkilere dikkat çekildi

Barışçıl başlayan yürüyüşte, bazı protestocular Cortina d’Ampezzo’da inşa edilen yeni kızak pisti için kesilen karaçam ağaçlarını temsilen kartondan yapılmış maketler taşıdı. Taşınan pankartlarda, yüzlerce yıllık ağaçların yüksek maliyetli projeler uğruna yok edildiği mesajı verildi.

Gösteri sonunda olaylar çıktı

Yürüyüşün ardından kalabalıktan ayrılan yaklaşık 100 kişilik bir grubun polise havai fişek, sis bombası ve şişe fırlatmasıyla ortam gerildi. İtalyan Polisi, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı. Kısa sürede kontrol altına alınan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Gösteriler ABD karşıtı tepkilerle birleşti

Protestolar sırasında, ABD’nin göçmen politikaları ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) mensubu ajanların İtalya’daki varlığı da hedef alındı. Göstericilerin, Milano Santagiulia Buz Hokeyi Arenası’na ulaşmasını engelleyen polis, güvenlik önlemlerini artırdı.

Protestolar Vance’in ziyaretine denk geldi

Gösterilerin, açılış törenine katılan ABD heyetine başkanlık eden James David Vance’in Milano ziyaretiyle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti. Protestocular, ABD heyetinin güvenliği için ICE ajanlarının görevlendirilmesine de tepki gösterdi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Olayların ardından Milano genelinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Yetkililer, olimpiyat süresince benzer protestoların yaşanma ihtimaline karşı teyakkuz halinde olunduğunu açıkladı.

“Kamu kaynakları israf ediliyor” eleştirisi

İtalya’daki bazı sivil toplum grupları ve aktivistler, olimpiyat projelerinin kamu kaynaklarının israfına yol açtığını ve altyapı çalışmalarının çevresel tahribata neden olduğunu savunuyor. Dağ kasabalarının ağır bir yük altına girdiği ve organizasyonun uzun vadede sürdürülebilir olmadığı eleştirileri kamuoyunda giderek daha fazla dillendiriliyor.