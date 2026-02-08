Ülke genelinde yaklaşık 1200 aday, Japon parlamentosu Diet’in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 465 sandalye için yarıştı. Seçim sonuçları, yeni dönemde meclis aritmetiğini ve hükümetin kaderini belirleyecek.

Meclis aritmetiği belirleyici

Seçimde çoğunluğu elde edecek blok, hükümeti kurma ve yasama sürecini yönlendirme yetkisini alacak. Bu nedenle yarış, partiler kadar ittifaklar arasında da şekillendi. İktidardaki Liberal Demokrat Parti ile Japonya İnovasyon Partisi koalisyonu, meclis çoğunluğunu koruyarak hükümeti sürdürmeyi hedefledi.

Muhalefet blok halinde yarıştı

Muhalefet cephesinde Anayasal Demokrasi Partisi ile Komeito Partisinin oluşturduğu “Merkezci Reform İttifakı”, seçimde en güçlü muhalefet bloğu olarak öne çıktı.

Takaiçi için güven oylaması

Başbakan Takaiçi Sanae, erken genel seçimi başbakanlığı açısından bir güvenoyu olarak değerlendirdi. Liberal Demokrat Parti içindeki liderlik değişiminin ardından 21 Ekim 2025’te göreve gelen Takaiçi, Japonya’nın ilk kadın başbakanı oldu.

Hükümet, erken seçime gidilebilmesi için 23 Ocak’ta Temsilciler Meclisi’ni feshetti. Seçim, Japonya’daki siyasi dengelerin yeniden şekillenmesi açısından belirleyici nitelik taşıdı.