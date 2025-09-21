Doğumsal bir ürolojik rahatsızlıkla dünyaya gelen 21 yaşındaki Fatma Nur Öztürk, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede şaşkınlık yaratan bir olayla karşılaştı. Genç kızın vücudundan yapılan operasyonla tam 287 adet taş çıkarıldı. Bu durum, hem doktorları hem de hasta ve ailesini şaşkına çevirdi. Uzmanlar, literatürde çok nadir görülen bu vakanın, doğuştan gelen rahatsızlıkların takibinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Nadir hastalığı nedeniyle uzun süren sancıları vardı

Karabük'te yaşayan Fatma Nur Öztürk, ekstrofi vezika olarak bilinen ve idrar kesesinin dışarıya açık olmasıyla karakterize, 50 binde bir görülen nadir bir doğumsal anomaliyle dünyaya geldi. Bu durum nedeniyle geçmişte çeşitli ameliyatlar geçiren Öztürk, son 6 aydır şiddetli karın ağrıları çekiyordu. Başka merkezlere de başvuran genç kız, son olarak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştı. Burada Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erkan ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Emin Erhan Dönmez'in de aralarında bulunduğu multidisipliner bir ekip, yaptığı detaylı tetkiklerle genç kızın vajen boşluğunda taşlar olduğunu tespit etti. Bu durum üzerine Öztürk acilen ameliyata alındı.

287 taş hem doktorları hem hastayı şaşırttı

11 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sırasında doktorlar da beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Ameliyatta mesanenin vajene açıldığı bir fistül olduğunu gören ekipler, tüm vajen boşluğunun taşlarla dolu olduğunu fark etti. Uzmanlar, en büyüğü 2,5 cm boyutunda olan irili ufaklı 287 adet taşı başarılı bir operasyonla çıkardı. Taşların sayısını duyan Fatma Nur ve ailesi büyük bir şaşkınlık yaşarken, ağrıları dinen genç kız operasyonun ardından rahat bir nefes aldı.

Uzmanlardan önemli takip uyarısı

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Doç. Dr. Erkan Erkan ve Op. Dr. Emin Erhan Dönmez, bu vakanın literatürde çok nadir görülen bir durum olduğunu belirtti. Doç. Dr. Erkan, "Bu kadar çok sayıda taşı beklemiyorduk. Bu, dünyada bu tanıma uyan ikinci vaka olabilir" dedi. Op. Dr. Dönmez ise taşların, doğumsal anomali nedeniyle idrarın vajen boşluğunda birikmesi ve minerallerin çökelmesi sonucu oluştuğunu düşündüklerini ifade etti.

ki uzman da, doğumsal anomaliyle doğan hastaların düzenli takiplere gelmeleri gerektiğini ve bu durumun hayati önem taşıdığını vurguladı. Taburcu olan Fatma Nur ise "Ağrılarım dayanılmazdı, resmen çakıl taşı gibiydiler. Sayısını duyunca çok şaşırdım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" diyerek doktorlarına teşekkür etti.