Havaların bazen iyi bazen ise dondurucu soğuk yaşanması, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, grip ve benzeri hastalıklarını da beraberinde getirdi. Aralık ayına girdiğimiz bu günlerde, artan enfeksiyonlara karşı aileleri uyaran uzmanlar, alınabilecek basit ama etkili önlemleri paylaştı.

"Bu dönemde sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer almaktadır"

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çocukların daha fazla kapalı ortamda vakit geçirdiğini belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eren Erseven, "İlkokul, kreş ve anaokulu çağındaki çocuklarda kendilerini koruyamadıkları için enfeksiyonların bulaşma riski artıyor. Bu dönemde çocukların bağışıklık sistemi de bazı durumlarda daha hassas olabiliyor.

Bu da virüs ve bakterilere karşı savunmasız hale gelmelerine sebep oluyor. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları (soğuk algınlığı, nezle, farenjit), grip (influenza) ve RSV’nin (Respiratuar Sinsityal Virüs) sık görülmektedir. RSV’nin özellikle iki yaş altı çocuklarda ciddi solunum sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca orta kulak enfeksiyonu, sinüzit ve mide-bağırsak enfeksiyonlarının (gastroenterit) da bu dönemde sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

"Yeterli protein ve sıvı alımı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir"

Dr. Erseven, enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yolunun günlük yaşamda alınan basit önlemler olduğunu söyledi. Erseven, "Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı. Sabunla en az 20 saniye süren doğru el yıkama, hastalıkların önlenmesinde en basit ama en etkili koruyucu yöntemdir. Kalabalık ve kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerekmektedir. Dengeli ve bağışıklığı destekleyen bir beslenmenin hastalıklardan korunmada büyük önem taşıdığı da unutulmamalıdır. Taze sebze ve meyve tüketimi, yeterli protein ve sıvı alımı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir." dedi.