Bu konuda önemli bir açıklamada Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan’dan geldi.



Üst solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde kanıtlanmamış bitkisel ürünlerin kullanımına ilişkin vatandaşları uyaran Doğan, “Bu amaçlı kullanım özellikle karaciğerde toksisiteye neden olarak akut karaciğer yetmezliğini tetiklemektedir. Bunun dışında böbrek fonksiyonlarında bozulmaya, akut böbrek yetmezliğinin gelişmesine neden olabilmektedir" diye konuştu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte artan üst solunum yolları enfeksiyonlarında bilinçsiz ilaç kullanımına karşı uyarılarda bulunan Doç. Dr. Doğan, üst solunum yolları enfeksiyonlarında genellikle antiviral ilaçların kullanıldığını, buna karşın bazı hastaların bilinçsizce antibiyotik yazılması için doktora ısrarcı olabildiğini ifade etti. Bilinçsiz ilaç kullanımının risklerini anlatan Doğan, "Üst solunum yolları enfeksiyonları yüzde 90'ın üzerinde virüs kaynaklıdır, viral kaynaklı enfeksiyonlardır. Bu rahatsızlıkların tedavisi de genel olarak iki aşamada olur. Birincisi semptomatik tedavi, şikayetlerin giderilmesine yönelik olarak düzenlenir. İkincisi de uygun endikasyonu olan ağırlaştırıcı risk faktörü olan hastalarda kullanılacak olan antiviral ilaçlardır. Fakat toplumda yanlış ve bilinçsiz şekilde antibiyotik konusunda ısrarcı olunmakta ve tedavide herhangi bir katkısı ya da faydası olmamasına rağmen hastalar arasında antibiyotik kullanımı hekime dikte edilmekte, bunun oluşturmuş olduğu birçok sorunla karşı karşıya kalmaktayız" şeklinde konuştu.