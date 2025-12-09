Son Mühür- Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında yoğunluk yaşandığını dile getirdi. Bu yılki influenza vakalarının geçen yıla kıyasla daha ağır seyrettiğini vurgulayan Tekin, semptomların süresinin de uzadığını belirtti.

Hastaların en sık ateş, öksürük, baş ağrısı, yaygın vücut ağrıları ve nefes darlığı şikayetleriyle başvurduğu kaydedildi.

Kapalı alanlar ve sıcaklık değişimleri riski artırıyor

Kış aylarıyla birlikte kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasına dikkat çeken Tekin, ani sıcaklık değişimlerinin bağışıklığı zayıflatarak enfeksiyonlara zemin hazırladığını ifade etti.

Son haftalarda en fazla saptanan virüslerin influenza, RSV ve rinovirüs olduğuna işaret etti.

"Bu dönemin baskın virüsü influenza"

Prof. Dr. Tekin, önceki aylarda RSV ve rinovirüsün öne çıktığını ancak son dönemde influenza vakalarının belirgin şekilde arttığını belirtti. Virüsün her yıl değişime uğradığını hatırlatan Tekin, bu sezon daha ağır semptomlara neden olduğunu söyledi.

Tekin, özellikle yüksek ateşin birkaç gün boyunca devam edebildiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Bu yıl hastalarda şiddetli kas ve vücut ağrılarıyla birlikte 3–4 gün süren yüksek ateş görüyoruz. Dinlenme bu süreçte çok önemli. Ateş üç günden uzun sürerse mutlaka doktora başvurulmalı. Yaşlılar, gebeler ve çocuklar daha dikkatli takip edilmeli.”

“Covid bitti mi?” sorusuna yanıt

Toplumda sıkça sorulan sorulardan birine de açıklık getiren Tekin, Covid’in tamamen kaybolmadığını ancak artık ağır bir tablo oluşturmadığını ifade etti:

“Covid yok demek doğru değil fakat pandemideki gibi ağır seyretmiyor. Son haftalarda daha çok influenza ile karşılaşıyoruz.”