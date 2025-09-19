Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Polifarma tarafından kurulan AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi’nin açılışına katıldı. Törende konuşan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanında tarihi bir adım attığını belirterek merkezin sadece teknik bir yatırım değil, ülkenin potansiyeline inanan bir vizyonun ürünü olduğunu söyledi.

Memişoğlu, Anadolu topraklarının binlerce yıldır medeniyetlerin yanı sıra ilmin ve şifanın da beşiği olduğunu vurgulayarak, “Bu merkez, genç araştırmacıların yetişeceği, yenilikçi moleküllerin geliştirileceği, nadir hastalıklar için yerli çözümler üretilecek bir AR-GE üssü olacak” dedi.

“En önemli çalışma SMA ilacı geliştirme faaliyetleri”

Memişoğlu, merkezin yürüttüğü en kritik çalışmalardan birinin Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacına ve etken maddesine yönelik geliştirme faaliyetleri olduğunu açıkladı:

“Sağlık hizmetini bir hak, tedaviyi bir sorumluluk, ilaç üretimini ise egemenlik meselesi olarak görüyoruz. Artık kendi bilim insanlarımızla ve kendi teknolojik kapasitemizle geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan, merkezin sadece Türkiye’nin ihtiyacını karşılamakla kalmayıp uluslararası pazarlara açılacağını ve yerli çözümleri küresel taleple buluşturacağını belirtti.

Polifarma: “Etkin maddeyi üretmeye başladık”

Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, SMA hastalığının ilacında kullanılan nusinersen etken maddesini üretmeye başladıklarını açıkladı. Kumrulu, “Bitmiş ürünü ruhsatlandırmadan önce tüm dünyaya hammadde olarak satmayı hedefliyoruz. Ürünün klinik çalışmalarına şu an başlıyoruz. Ruhsatlandırma süreci de olacak. Zannediyorum 1,5 ile 2 yıl arasında bir zaman alacak” dedi.

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ise merkezin Türkiye’de İlaç Etkin Maddesi (API) sentezi yetkinliğine ve onayına sahip yalnızca 6 merkezden biri olduğunu söyledi. Antisens oligonukleotid üretim platformuna yatırım yaptıklarını belirten Kumrulu, bu teknolojiyle mRNA tabanlı kısa RNA zincirleri üretip genetik hastalıkların tedavisine daha kolay odaklanabileceklerini ifade etti.

“Anneler ağlamasın, gözyaşları umuda dönsün”

SMA hastalığına yönelik altyapı çalışmalarında son aşamaya geldiklerini vurgulayan Vildan Kumrulu, “Bir annenin televizyon ekranındaki çaresizliğinden etkilenerek başlattığımız bu projede son aşamaya geldik. Artık anneler ağlamasın, gözyaşları umuda dönsün istiyoruz. Bu ilacı en kısa sürede hastaların erişimine sunmak için çalışıyoruz” dedi.