Şiddetli ve tekrarlayıcı baş ağrıları, yaşam kalitesini ve iş performansını düşüren önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Çoğu zaman “migren” olarak değerlendirilen bu ağrıların, aslında kas-iskelet sistemindeki bozukluklardan kaynaklanabildiği ifade edildi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Saraç, geçmeyen baş ağrılarında fibromiyalji ve boyun problemlerinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Baş ağrılarının gizli sorumlusu: Fibromiyalji”

Migrenin bulantı, tek taraflı ağrı ve ışığa–sese duyarlılık gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Dr. Saraç, birçok hastaya altta yatan neden araştırılmadan migren tanısı konduğunu ifade etti.

Saraç, şu bilgileri aktardı: “Baş ağrısına yol açan ancak çoğu zaman gözden kaçan en önemli iki neden fibromiyalji ve boyun problemleridir. Fibromiyaljide boyun, baş, omuz ve sırt bölgesindeki kas yapıları ciddi ağrılar üretir. Hasta, bu ağrılar nedeniyle sık sık acile başvurur ve kendini tükenmiş hisseder.”

“İlaçla değil, doğru fizik tedavi ile çözüm mümkün”

Fibromiyalji kökenli baş ağrılarının yalnızca ağrı kesicilerle kontrol edilemeyeceğini vurgulayan Dr. Saraç, etkili tedavinin fiziksel yöntemlerle sağlanabileceğini belirtti. “Bu ağrılar, fibromiyaljinin doğrudan tedavi edilmesiyle ortadan kalkar. Ağrıya neden olan kas grupları ayrıntılı muayene ile belirlenir. Ardından kuru iğne tedavisi gibi hedefe yönelik uygulamalar devreye alınır” dedi.

“Onlarca yıllık baş ağrısı birkaç haftada tamamen sonlanabilir”

Boyun bölgesindeki fonksiyonel bozuklukların da migreni taklit eden şiddetli ağrılar oluşturduğunu söyleyen Saraç, şu değerlendirmede bulundu: “Boyun kireçlenmeleri, diskopatiler, mekanik blokajlar ve fonksiyonel yetersizlikler kronik ağrıları tetikler. Boyun yapılarının fizik tedavi ile restoresi, migren sanılan ağrıların kaynağını ortadan kaldırır. Bazı hastalarda yıllardır süren baş ağrısı, doğru tedavi ile birkaç hafta içinde tamamen düzelebilir.” Yrd. Doç. Dr. Saraç, kronik baş ağrılarında ayrıntılı hasta hikâyesi ve kapsamlı muayenenin, kalıcı tedavinin temel şartı olduğunu vurguladı.