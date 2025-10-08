Son Mühür - Türk futbolunun efsane isimlerinden Volkan Demirel’le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son olarak Bodrum FK’da görev yapan 43 yaşındaki teknik adam bir süredir sahalardan uzak olsa da, gelen son haberler onun yeniden Süper Lig’de görev alabileceği yönünde.

Fenerbahçe ile anılıyordu

Volkan Demirel’in bir süredir Fenerbahçe ile adı anılıyordu. Tedesco’nun ayrılığı sonrasında sarı-lacivertlilerde göreve getirileceği konuşulan genç teknik adamla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Demirel’in farklı bir Süper Lig takımının başına geçebileceğine dair iddialar spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kayserispor yolunda

Süper Lig’de art arda gelen kötü sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte, Volkan Demirel ismi öne çıktı. Yerel kaynaklara göre Demirel, Kayserispor’un teknik direktör adayları arasına dahil edilerek yönetime sunuldu. Bodrum FK kariyeri Volkan Demirel, son olarak Bodrum FK’da teknik direktörlük yapmıştı. Genç çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 0.77 puan ortalaması tutturdu. Tecrübeli teknik adamın, Kayserispor ile anlaşması durumunda yeniden Süper Lig’e dönmesi bekleniyor.