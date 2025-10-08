Son Mühür - Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın son maçından sakat dönmüştü. Osimhen, Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanmıştı. Galatasaray Kulübü, oyuncuyu özel uçakla ülkesinden Türkiye’ye getirmiş ve tedavisini kulüp doktorları tarafından yaptırmıştı. Buna rağmen Osimhen, üç maçta forma giyemedi.

Nijerya'ya gitti

Osimhen, yeniden Nijerya Milli Takımı’na davet edildi. Nijerya, 10 Ekim’de Lesotho ve 14 Ekim’de Benin ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçları için milli takım kampını gerçekleştirdi. Osimhen'den bandajlı foto Ancak paylaşılan bir fotoğraf, Galatasaraylıları endişelendirdi. Fotoğrafta Osimhen’in sol ayak bileğine bandaj takıldığı görülüyor. Sahanın kötü durumu ve tesislerin yetersizliği, Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırdı. Osimhen’in tekrar sakat dönme ihtimalinden korkan taraftarlar, sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Antrenman sahasının yarısının toprak zeminden oluştuğu ifade edildi.