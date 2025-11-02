Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, Göztepe’yi tebrik ederek sözlerine başladı. Maçın iki bölümde değerlendirilebileceğini belirten Demirel, “İlk 15-20 dakikada daha iyi oynayan bir Gençlerbirliği vardı. Sonrasında bir düşüş yaşadık ve uzatma dakikalarında, bana göre ofsayttan olan bir golle geriye düştük. Amacımız oyunu ikinci yarıya taşımaktı. Çünkü 55-60. dakikalardan sonra Göztepe’nin fiziksel olarak düşeceğini biliyorduk” dedi.

Demirel, ikinci yarıda oyuna daha çok hakim olduklarını ifade ederek, “Son 30-35 dakika bizim üstünlüğümüzde geçti. Kenarlarda 2’ye 1 oyunlar kurduğumuzda rahatlayacağımızı oyunculara söylemiştim. Pozisyonlarımız da genelde kenar ortalarından geldi. Duran toplar ve taç atışlarında etkiliydik. Şansımızı değerlendirebilseydik, buradan puan ya da puanlar çıkarabilirdik” diye konuştu.

“Göztepe ligin en temaslı takımı”

Rakibin mücadele gücüne dikkat çeken genç teknik adam, “Göztepe şu anda ligin en temaslı takımı. Temassız oyun istatistiklerinde biz onlardan daha üstünüz, bu da bizim iyi mücadele ettiğimizi gösteriyor. Ufak detayları daha iyi analiz edersek, önümüzdeki maçlarda puanlar alacağımıza inanıyorum. Çünkü takım inançlı ve ben oyuncularıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Demirel, Göztepe’nin ligin en organize takımlarından biri olduğunu da vurgulayarak, “Bizi yendikten sonra dördüncü sıraya yükseldiler. Böyle bir takıma karşı elimizden geleni yaptık. Oyuncularımın ortaya koyduğu karakterden memnunum. İkinci yarıda oyuna hükmeden taraf bizdik. Buraya birçok takım geldi ama bu kadar etkili olamadı” şeklinde konuştu.

“Fiziksel eksiklerimizi gidereceğiz”

Takımın fiziksel seviyesinin henüz istenen düzeyde olmadığını dile getiren Volkan Demirel, “Göreve başlayalı dört gün oldu ve üç antrenman yapabildik. İlk yarıda 20. dakikaya kadar iyi gittik ancak fiziksel olarak bir düşüş yaşadık. İkinci yarının başında yeniden direnç gösterince pozisyonlar bulmaya başladık. Fiziksel olarak biraz daha yükseldiğimizde oyunumuz da gelişecektir” açıklamasında bulundu.

“Haftaya farklı bir Gençlerbirliği sahada olacak”

Son olarak taraftarlara mesaj veren Demirel, “Takımım inançlı, çalışkan ve gelişmeye açık. Çok kısa süredir birlikteyiz ama oyuncular sahada söylediklerimizi uygulamaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta daha farklı bir Gençlerbirliği izleteceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.