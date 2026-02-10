Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şahsın ruhsatsız tabanca ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbarat doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Adrese operasyon düzenlendi

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikametin giriş katında bulunan güvercin kümesinde arama yaptı. Aramalarda adeta bir cephaneliği andıran sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve parçalar dikkat çekti

Operasyonda; 124 adet ruhsatsız tabanca , 76 adet tabanca sürgüsü , 28 adet tabanca namlusu , 39 adet icra mili ve yayı polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

3 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında U.K. (41), A.K. (41) ve E.Y.K. (19) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ele geçirilen silahların nereden temin edildiği ve kimlere satıldığı araştırılıyor.