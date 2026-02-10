Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim döneminde vatandaşlara sunduğu en önemli vaatlerden biri olan Anne Kart projesi, kentin dört bir yanındaki anneler için umut ışığı olmaya devam ediyor. Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde hayata geçirilen bu uygulama, annelerin çocuklarıyla birlikte şehri özgürce keşfetmesine olanak tanırken hane ekonomisine de nefes aldırıyor.

Aile odaklı hizmet anlayışının somut örneği

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan sosyolog Ece Sönmezer, projenin toplumsal etkilerini değerlendirerek çalışmanın temel motivasyonunu paylaştı. Anne Kart’ın sadece bir ulaşım desteği olmadığını, aynı zamanda kadınların ve çocukların sosyal yaşamın merkezinde yer alabilmesi için kurgulanmış stratejik bir adım olduğunu ifade eden Sönmezer, uygulamanın detaylarını aktardı. Sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Sönmezer, 0-4 yaş grubunda evladı olan annelere aylık 60 kontör, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan babalara ise 10 kontörlük destek sunulduğunu hatırlatarak, sürecin bizzat Başkan Dr. Cemil Tugay tarafından titizlikle takip edildiğinin altını çizdi.

İzmirli ebeveynlerden uygulamaya tam not

Projenin sahadaki yansımaları, hizmetten faydalanan vatandaşların yüzünü güldürüyor. Dört çocuk annesi Gülseren Aydın, eşinin ve kızının sağlık sorunlarıyla ilgilenirken bu kartın ulaşım yükünü hafiflettiğini dile getirerek memnuniyetini ifade etti. Sosyalleşme imkanlarının kısıtlılığından dert yanan Fehmiye Şahin ise kart sayesinde çocuklarıyla dışarı çıkabildiğini ve hayatının kolaylaştığını vurguladı. Uzun yıllardır bu imkandan yararlanan Esma Karadağ, hastane ve okul gibi zorunlu ihtiyaçlar için kartın vazgeçilmez bir yardımcı olduğunu belirtirken, babalardan Deniz Şahin de maddi tasarrufun aile bütçesi için kritik önem taşıdığını söyleyerek belediyeye teşekkürlerini iletti.

Sistem otomatik işliyor: Başvuru şartı aranmıyor

Anne Kart sisteminin en dikkat çekici özelliklerinden biri, karmaşık başvuru süreçlerini ortadan kaldırması olarak öne çıkıyor. Mevcut sosyal yardımlardan faydalanan aileler, sistem üzerinden otomatik bir değerlendirme sürecine tabi tutuluyor ve şartları sağlayanlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Hak sahipleri, kimlik belgeleriyle en yakın İzmirim Kart merkezine giderek kartlarını hızlıca teslim alabiliyor. Kullanılmayan kontörlerin bir sonraki aya devretmediği sistemde, her ay bakiye otomatik olarak 60 kontöre tamamlanıyor. Güncel veriler, İzmir genelinde 10 binden fazla hanenin bu ayrıcalıklı hizmetten aktif olarak faydalandığını gösteriyor.

