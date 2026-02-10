Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), teknik gezi programları kapsamında Ektam Makine tesislerini ziyaret etti. KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı başkanlığındaki heyet, içecek endüstrisine yönelik komple dolum ve paketleme çözümleri üreten tesisin üretim bantları ile Ar-Ge merkezini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

“Her fabrika bir kaledir” vurgusu

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, teknik gezilerin üyelerin farklı iş kollarını tanıması ve yeni iş birliklerinin oluşması açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti. Üretim gücünün yerinde görülmesinin bölgesel kalkınma vizyonuna katkı sunduğunu belirten Işıklı, sanayiciler arasındaki güven ortamının bu tür organizasyonlarla güçlendiğini söyledi.

Işıklı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘her fabrika bir kaledir’ sözünü hatırlatan bu tesisler, Türkiye’nin kalkınma mücadelesinin somut örnekleridir. Hukukun üstünlüğü ve öngörülebilir ekonomi politikalarının sağlandığı bir ortamda sanayicimizin neler başarabileceğini bugün burada bir kez daha görüyoruz. Teknik gezilerimizi bu anlayışla sürdürerek Kemalpaşa sanayisinin gücünü pekiştireceğiz” dedi.

50’den fazla ülkeye ihracat

Ektam Makine Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kara, firmanın 1977 yılından bu yana içecek endüstrisine anahtar teslim projeler sunduğunu belirtti. Kara, 20 bin metrekarelik üretim alanında 45’i mühendis olmak üzere 300’ün üzerinde çalışanla faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

2024 ve 2025 yıllarının üretim rekorlarıyla tamamlandığını aktaran Kara, 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ve 30’dan fazla ürün çeşidiyle hizmet verdiklerini söyledi. Kara, 2026 yılına yeni üretim binasıyla girmeyi ve küresel pazardaki konumlarını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Teknik sunumla tamamlandı

Ziyaret kapsamında KESİAD üyeleri, Ektam Makine tarafından geliştirilen yüksek performanslı dolum hatları ve paketleme sistemlerini yakından inceledi. Program, üretim süreçlerine ilişkin yapılan teknik sunumun ardından sona erdi.