Maçın ardından açıklamalarda bulunan Stoilov, elde ettikleri galibiyetin moral açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bulgar teknik adam, “Bizim için gerçekten çok önemli bir 3 puandı. Özellikle deplasmanda kaybettiğimiz iki maçın ardından bu galibiyet çok değerliydi. İlk yarıda ikinci ve üçüncü golleri erken bulup maçı koparabilirdik. Ancak ikinci yarıda değerlendiremediğimiz kontrataklar oldu. Son bölümlerde rakibin baskısı arttı ama sonucu koruduk” dedi.

Takım içinde rekabeti artırmayı hedeflediklerini söyleyen Stoilov, “Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ardından bu takımdaki rekabeti artırmak için gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

“Olaitan amatör gibi oynadı”

Basın toplantısında Junior Olaitan’a yönelik sert eleştirilerde bulunan Stoilov, oyuncusunun performansından memnun olmadığını açıkça dile getirdi. “Olaitan’dan çok fazla beklentimiz var ama bugün oyuna girdikten sonra bir amatör oyuncu gibi oynadı. Bu durumu bir an önce çözmem gerekiyor” diyen Stoilov, genç futbolcunun profesyonel yaklaşım sergilemediğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:



“Bu sorun aslında daha önce başlayan bir konu. Olaitan, Göztepe’den çok milli takımı düşünüyor gibi görünüyor. 1,5-2 ay önce çok üst seviyede oynayan bir oyuncuydu ama şu anda amatör bir görüntü sergiliyor. Bunu düzeltmek benim görevim. Ben kimsenin gözünün yaşına bakmam. Bunun başka bir yolu yok. Bunu gazetelere de yazabilirsiniz, bu konuda çok netim.”

“Rekabet ortamını güçlendirmeliyiz”

Kadroda üretkenlik sorunu yaşadıklarını vurgulayan Stoilov, devre arasında transfer planlamasına dair de ipuçları verdi. “Üretken bir oyuncuya, hatta birkaç oyuncuya ihtiyacımız var. Romulo gibi yetenekli bir futbolcuyu kadromuza katmak için her şeyi yapacağız. Oyunun ritmini artıracak, son dakikalarda fark yaratacak isimlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Stoilov, takım içi rekabetin önemine de dikkat çekerek şunları söyledi:



“Futbolda rekabet ortamını sağlayamazsanız, bazı oyuncular konfor alanına girer ve performans düşer. Ben oyuncularımın bu konforu hissetmemesini isterim. Sürekli mücadele eden, kendini geliştirmeye çalışan bir takım oluşturmak istiyoruz.”

“Sabra yeni döndü, ön tarafta alternatif az”

Stoilov, sakatlıktan yeni dönen Sabra’nın durumuna da değindi: “Sabra’nın sakatlığı vardı, yalnızca birkaç antrenman yaptı. Bugün kısa süre de olsa sahada görmek istedik. Ancak ön bölgede elimizde çok fazla alternatif yok. Bu da rekabeti artırma ihtiyacımızı daha net gösteriyor.”