Son Mühür / İzmir’in Bayındır ilçesi Havuzbaşı Köyü Eskiköyiçi Mevkii’nde Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan gaz beton, kuvars esaslı kompoze taşı (Çimstone), palet ve cam ambalaj üretim tesisleri ile kırma-eleme tesisi projesiyle ilgili dikkatleri çeken bir karar verildi. Şirketin yıllık 600 bin metreküp gaz beton, 700 bin metrekare kuvars esaslı kompoze taş, 750 bin adet palet, 96 bin 360 ton cam ambalaj ve 135 bin ton kırma-eleme kapasitesine sahip tesisler kurmak amacıyla hazırladığı Proje Tanıtım Dosyası (PTD), Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında incelemeye alınmıştı. İncelemenin ardından Dünya Kompoze Taş Üreticileri Birliği (A.St.A) üyesi olan ilk ve tek Türk markası olma özelliği taşıyan Çimstone’a beklenen yanıt gelmedi.

Zeytinlik uyarısı belirleyici oldu

ÇED süreci kapsamında ilgili kurumlardan görüş istendi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, proje alanında yer alan bazı parsellerin tapu kayıtlarında “zeytinlik” vasfında olduğunu ve faaliyet alanının 3 kilometre çevresinde zeytinlik alanlar bulunduğunu tespit etti. Projede yer alan üretim tesislerinin mera, tarla, zeytinlik ve bağ vasıflı araziler üzerinde bulunması ve zeytinlik mevzuatına aykırılık gerekçesiyle süreç durduruldu. Müdürlük, görüş yazısında 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. maddesine dikkati çekerek, zeytinlik sahaları içinde ve bu alanlara 3 kilometre mesafede toz, duman ve kimyasal atık çıkaran tesislerin kurulamayacağını vurguladı. Bu gerekçeyle taşınmazların söz konusu amaçla kullanılmasının uygun olmadığı bildirildi.

Yakın yerleşimlere mesafe de dikkat çekmişti



Daha önce proje alanının Havuzbaşı Köyü’ne yaklaşık 730 metre, en yakın konuta ise 45 metre mesafede olduğu, ayrıca Taşkesik Köyü’ne ait konutların da faaliyet alanına 500 metre uzaklıkta bulunduğu bilgisi de dikkatleri çekmişti.

ÇED süreci sonlandırıldı



Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü doğrultusunda, proje için başlatılan ÇED süreci, 29 Temmuz 2022 tarihli ÇED Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca sonlandırılarak iptal edildi. Yetkililer, proje kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması gerektiğini bildirdi.