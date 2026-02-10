Son Mühür/ Atakan Başpehlivan - İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Zafer Koç, sektörün ihtiyaç duyduğu küçük sanayi sitesi projesini hayata geçirmek amacıyla çalışmalara başladı. Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ı ziyaret ederek proje kapsamında hazırlanan raporu Vilayet makamına sundu.

Raporda, sanayi sitesi için uygun görülen alanlar, fizibilite çalışmaları, olası maliyetler, ortak sayısı ve geri ödeme planlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi.

TOKİ modeli gündemde

Sanayi sitesi projesinin TOKİ modeliyle hayata geçirilebileceğini belirten Başkan Zafer Koç, uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarının esnaf için önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Koç, bu model sayesinde üyelerin işyeri yatırımı nedeniyle mali darboğaza girmeden sermayelerini üretime yönlendirebileceğini kaydetti.

Devlet desteğiyle yürütülecek çalışmalarda arsa temini, üye kaydı, gerçek esnafın projeden faydalanması ve geri ödeme süreçlerinde her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Koç, şeffaf ve amacına uygun bir sürece katkı sunacaklarını dile getirdi.

Ekonomiye ve devlete katkı

Kurulacak sanayi sitesinin ekonomiye ciddi katma değer sağlayacağını belirten Koç, projenin devlet açısından da bir yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mobilya sektörünün ihracat, istihdam ve vergi gelirleriyle ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını hatırlatan Koç, üretimin desteklenmesinin ekonomik güçlenmenin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Toplumsal huzur için zorunluluk

İzmir’de mobilya üretiminin hâlâ birçok noktada meskenlerin altında sürdüğüne dikkat çeken Koç, Karabağlar ve Sarnıç dışındaki ilçelerde üyelerin mahalle aralarında üretim yapmak zorunda kaldığını belirtti. Talaş, cila ve sünger kaynaklı koku, gürültü ve sanayi kirliliğinin vatandaşları rahatsız ettiğini vurguladı.

Koç, mobilya esnafının planlı bir sanayi sitesine taşınmasının hem sektör hem de toplumsal huzur açısından bir gereklilik haline geldiğini ifade etti.

İlk dönemin ana hedefi

Hazırlanan raporun İzmir Valisi’ne sunulduğunu aktaran Koç, gösterilen ilgi ve samimiyetin kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi. İZMOD Başkanı Koç, oda yönetiminin ilk dönemindeki en büyük hedefinin mobilya sektörüne modern ve planlı bir sanayi sitesi kazandırmak olduğunu vurguladı.