Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Çiğli Belediyesi, açtığı spor kursları ve altyapı çalışmalarıyla çocukların ve gençlerin sportif gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu çalışmaların karşılığı sahaya yansırken, Çiğli Belediyesi Spor Kulübü’nün altyapı voleybol takımları liglerde başarılı sonuçlara imza attı. Küçük Kızlar, Yıldız Kızlar ve Midi Kızlar takımlarının performansı, ilçenin voleyboldaki iddiasını ortaya koydu.

Yıldız Kızlar set vermeden zirvede

Lig Küçük Kızlar Takımı, topladığı 10 puanla çeyrek finale adını yazdırdı. Müsabakalarda sergilediği istikrarlı oyunla dikkat çeken takım, ligde iddiasını sürdürdü. Lig Yıldız Kızlar Takımı ise 15 puanla grubunda birinci sırada yer aldı. Set kaybetmeden yoluna devam eden ekip, ligin en dikkat çeken takımlarından biri oldu. Lig Midi Kızlar Takımı da 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. K.S.K, VakıfBank ve Altınyıldız gibi güçlü rakiplerin yer aldığı grupta mücadele eden takım, alacağı bir galibiyetle üst tura yükselme şansını artıracak.

Geleceğin A Takımı altyapıdan yetişiyor

Altyapı liglerinde elde edilen başarılar, Çiğli Belediyesi’nin voleyboldaki gelecek planlamasını da güçlendirdi. Altyapıda forma giyen genç sporcuların, önümüzdeki sezon Voleybol 2. Ligi’nde mücadele edecek A Takım kadrosunun temelini oluşturması hedefleniyor. Bu tablo, altyapıya yapılan yatırımın kalıcı bir spor politikası haline geldiğini gösterdi.

Başkan Yıldız: “Çiğli voleybolda yarını da kazanıyor”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Küçük Kızlar, Yıldız Kızlar ve Midi Kızlar takımlarının yalnızca Çiğli’yi değil, İzmir’i de başarıyla temsil ettiğini ifade etti.

Başkan Yıldız, altyapıdan yetişen sporcuların önümüzdeki sezon A Takım kadrosuna dahil olmasının hedeflendiğini belirterek, Çiğli’nin voleybolda sadece bugünü değil, geleceği de kazanan bir anlayışla yoluna devam edeceğini vurguladı.