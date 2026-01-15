Genç kadın, karın bölgesinden yağ aldırma ve göğüs dikleştirme işlemleri için Esenyurt’ta bulunan bir klinikle 180 bin TL karşılığında anlaştı. İlk operasyonun ardından vücudunda kesikler oluştuğunu, formunun bozulduğunu ve göğüs dikleştirme işleminin yapılmadığını öne sürdü.

Durumu bildirmek için kliniğe giden kadın, şikâyetçi olacağını söylemesi üzerine olumsuz tutumla karşılaştığını ifade etti.

“Şubeye götürüyoruz” denildi, başka hastaneye alındı

Kadın, tekrar ameliyat talep etmesinin ardından psikolojik baskı gördüğünü, haklarından feragat etmesi için sözleşme imzalatılmak istendiğini ileri sürdü. Aylar sonra ikinci operasyon için çağrıldığını belirten kadın, “Farklı bir şubeye götüreceğiz” denilerek başka bir hastaneye götürüldüğünü söyledi.

İkinci operasyonun yapıldığı hastanede hijyen koşullarının yetersiz olduğunu iddia eden kadın, bu ameliyatın ardından enfeksiyon kaptığını açıkladı.

“Hukuki haklarımı arayacağım”

Yaşadıklarını anlatan genç kadın, ilk operasyondan sonra doktorunun yurt dışına çıktığının söylendiğini, daha sonra başka bir kuruma geçtiğini öğrendiğini belirtti. Şikâyet edeceğini söylemesi üzerine psikolojik şiddet gördüğünü öne süren kadın, “Hukuki olarak haklarımı arayacağım, kurumdan şikâyetçiyim” dedi.

Klinik için izin ve geçmiş iddialar

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, operasyonun gerçekleştirildiği kurumun ameliyat yapma izninin bulunmadığı bildirildi. Kurum hakkında daha önce de benzer işlemler nedeniyle işlem yapıldığı, 20 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl aynı klinikte ameliyat olan bir hastanın operasyon sonrası hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.