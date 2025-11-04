Son Mühür- İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Belevi Gölü, son yıllarda artan kuraklık nedeniyle kritik seviyeye ulaştı. Küçük Menderes Deltası’nın en büyük tatlı su gölü olma özelliğini taşıyan Belevi Gölü’nde su seviyesi ciddi oranda azaldı. Bu durum, ekosistemdeki canlı yaşamını olumsuz etkiledi.

Balık ölümleri göl ekosistemini tehdit ediyor

Göldeki su kaybı, oksijen seviyesinin düşmesine yol açarken çok sayıda balığın telef olmasına neden oldu. Uzmanlara göre, su hacmindeki azalmanın devam etmesi halinde göldeki doğal yaşam tamamen sona erebilir.

Kuşların üreme alanı neredeyse yok oldu

Bir zamanlar çok sayıda kuş türünün üreme ve barınma alanı olan geniş sazlık bölgeler, bugün neredeyse tamamen kurumuş durumda. Kuş gözlemcileri, gölde artık sadece sınırlı sayıda kuşun görülebildiğini ifade ediyor.

Kuraklık etkisi her yıl derinleşiyor

Bölge sakinleri, son yıllarda yağış miktarındaki azalma ve tarımsal sulamanın artmasının göldeki çekilmeyi hızlandırdığını belirtiyor. Göl çevresinde geçmişte yeşil bitki örtüsüyle kaplı alanlar, bugün yerini çatlamış topraklara bırakmış durumda.

Belevi Gölü’nde ekolojik denge tehlikede

Uzmanlar, Belevi Gölü’nde yaşanan bu sürecin sadece bir su kaybı değil, aynı zamanda bölgenin ekolojik dengesini tehdit eden ciddi bir çevre sorunu olduğunu vurguluyor. Kuraklık tehdidinin önüne geçilmemesi durumunda gölün tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.