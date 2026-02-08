Operasyonda adı geçen isimlerden biri de Instagram'da 281 bin takipçiye sahip sosyal medya fenomeni Heves Güzel oldu. Güzel'in Antalya'daki evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Gelişmenin ardından "Heves Güzel kimdir, neden gözaltına alındı?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

Heves Güzel neden gözaltına alındı

Heves Güzel, başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanımını özendirme, fuhşa aracılık etme ve suç örgütü faaliyeti gibi başlıklar altında gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda Güzel'in yanı sıra "Naz Fraoula" adıyla bilinen Ebru Arman, "yerli Dan Bilzerian" lakaplı Taha Özer, Simge Barankoğlu, Eda Alboya, Arif İskilip ve Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a kadın ayarladığı iddia edilen "Mama" lakaplı Fatma Yılmaz da yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 5 kişi daha tutuklanırken, Barankoğlu hakkında ayrıca dolandırıcılık suçundan da arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Heves Güzel kimdir

1991 yılında Antalya'da dünyaya gelen Heves Güzel, eğitimini Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu'nda tamamladı. Üniversite döneminden itibaren dijital dünyaya ilgi duyan Güzel, kariyerini sosyal medya içerik üreticiliği üzerine kurdu. Instagram'da @hevesguzel kullanıcı adıyla eğlence, mizah ve yaşam tarzı temalı videolar paylaşan fenomen, TikTok'ta da aktif olarak üretim yapıyor. Ayrıca çeşitli yetişkin içerik platformlarında da faaliyet gösterdiği biliniyor. Bekâr olduğu kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

Soruşturma nasıl ilerliyor

Yetkililer, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve gözaltına alınan isimlerin ifadeleri doğrultusunda kapsamın genişleyebileceğini açıkladı. Dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle suçlamaların tam detayları henüz paylaşılmadı. Savcılığın önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.