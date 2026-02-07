Cenazesi 7 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul Fenerbahçe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Gebze Eskihisar Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Vefatı, Tokat iş dünyası ve memleketi Reşadiye’de derin üzüntü yarattı.

Burhan Aras, 1932 yılında Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde doğdu. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe uzun yıllar faaliyet gösterdi. İstanbul ve Ankara’daki yatırımlarıyla tanındı, memleketine olan bağlılığını hiç kaybetmedi. Hayırseverliğiyle bilinen Aras, ailesi ve iş çevresinde saygı duyulan bir isimdi.

Burhan Aras Kimdir

Burhan Aras, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 1932’de dünyaya geldi. Babası Emlak Bankası müdürlerinden Mehmet Ali Aras, annesi Nuriye Hanım’dı. Dört kardeşin en büyüğü olarak büyüdü. Eğitimine Ankara Atatürk İlkokulu’nda başladı, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ailesiyle memlekete döndü ve ilkokulu Kızılcaören’de tamamladı. Lise eğitimini Ankara’da bitirdi. Askerliğini İstanbul Kadıköy’de yaptı. 1954-1957 arasında Ziraat Bankası Personel Müdürlüğü’nde görev aldı. 1958-1961 yıllarında Ankara Opera ve Balesi Kantini’ni işletti. 1961’de emlak sektörüne geçti, büyük arsalar üzerine yoğunlaştı. 1970’te İstanbul’a taşındı ve gayrimenkul yatırımlarını buraya taşıdı. İnşaat ve emlak alanında Türkiye’nin şehirleşme sürecine katkı sağladı.

Burhan Aras Ölüm Nedeni

Burhan Aras, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Vefat nedeni yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olarak belirtildi. Net bir hastalık detayı kamuoyuyla paylaşılmadı. Ailesi, huzur içinde hayata veda ettiğini açıkladı. 7 Şubat 2026’da 94 yaşında hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni ve Defin Yeri

Cenaze, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul Fenerbahçe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan namazla kaldırıldı. Törene ailesi, iş dünyasından isimler, yakınları ve hemşehrileri katıldı. Defin işlemi Gebze Eskihisar Mezarlığı’ndaki aile kabristanında gerçekleşti. Cenaze programı ailesi tarafından duyuruldu ve geniş katılım sağlandı.

Burhan Aras’ın ardında bıraktığı miras, iş disiplini, hayırseverliği ve memleket sevgisiyle anılıyor. Tokat ve Reşadiye’de yetiştirdiği değerler, uzun yıllar konuşulacak. Ailesi Semra, Sadi ve Sema adlı üç çocukla birlikte eşini Meliha Hanım’ı geride bıraktı. Vefatı, özellikle Tokatlılar arasında büyük yankı uyandırdı.