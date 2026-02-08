Siyanürlü altın madenciliğine karşı yürüttüğü habercilik mücadelesi ve kaleme aldığı kitaplarla tanınan Gündüz, maden şirketlerinin açtığı davalarda da beraat ederek basın özgürlüğü adına önemli bir emsal oluşturdu. Peki ama İbrahim Gündüz kimdir, nereli, hangi gazetelerde çalıştı?

İbrahim Gündüz kimdir? Hayatı ve eğitimi

18 Aralık 1965 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen İbrahim Gündüz, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde (eski adıyla Basın Yayın Yüksek Okulu) tamamladı. Özel hayatında akademisyen Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz ile evli olan Gündüz, Aşkın ve Barış isimli iki çocuk babası.

İbrahim Gündüz'ün gazetecilik kariyeri

Meslek hayatına 1987 yılında Güneş gazetesinde stajyer olarak adım atan Gündüz, ardından Günaydın ve Sabah gazetelerinde de görev aldı. Kariyerinin büyük bölümünü siyaset ve diplomasi alanında geçiren Gündüz; gece muhabirliği, belediye muhabirliği, siyasi parti muhabirliği ve diplomasi muhabirliği gibi pek çok farklı pozisyonda çalıştı.

Uzun yıllar ATV ve Kanal D'nin parlamento muhabirliğini üstlenen Gündüz, TBMM kulislerinden yaptığı haberlerle tanındı. Ancak 2018 yılında Kanal D'den ayrılma kararı aldı. Gündüz bu kararını, kendisi için artık uygun bir çalışma ortamı kalmadığı şeklinde açıkladı.

İbrahim Gündüz'ün kitapları ve madencilik mücadelesi

Ana akım medyadan ayrıldıktan sonra bağımsız gazetecilik yolunu seçen Gündüz, Kısa Dalga haber sitesinde yazmaya başladı. Türkiye'deki siyanürlü altın madenciliğinin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararları araştıran Gündüz, bu alanda üç önemli eser kaleme aldı. "Altın Ölüm" ve "Altın Girdap" kitaplarında ülkedeki yıkıcı madencilik uygulamalarını belgelere dayalı olarak gözler önüne serdi. Üçüncü kitabı "O Soruyu Biz Sormayalım" ise Türk medyasında gazetecilerin nasıl susturulduğunu ve soru soramaz hale getirildiğini anlattı.

İbrahim Gündüz'e açılan davalar

Gündüz'ün madencilik haberleri, bazı maden şirketlerinin hedefi oldu. Ordu-Fatsa'daki siyanürlü altın madenini işleten Altıntepe-Bahar Madencilik şirketi, Gündüz hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası ve 4 yıla kadar hapis istemiyle ceza davası açtı. Ancak gazeteci önce ceza davasından beraat etti, ardından tazminat talepleri de mahkemece reddedildi. 2024 yılının Şubat ayında yaşanan İliç-Çöpler maden faciası, Gündüz'ün yıllardır dile getirdiği uyarıların ne denli haklı olduğunu acı bir şekilde ortaya koydu.