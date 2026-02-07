Keskin, aracını rutin muayene için götürdüğünde çalışanlarla tartışma yaşadı, tartışma kavgaya dönüştü ve darp edildi. Hastaneye kaldırılan Keskin, üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 5 Şubat 2026'da vefat etti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir görevlinin Keskin'in üzerine araç sürdüğü, yumruk attığı ve diğer çalışanların da arbedeye katıldığı görülüyor. Keskin'in eşi Emel Keskin, eşinin "20-30 kişi üstüme saldırdı" dediğini, üç ayrı darp anı yaşandığını ve kendisinin sadece kendini savunduğunu açıkladı. Cenaze Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde törenle Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Melih Okan Keskin Kimdir

Melih Okan Keskin, 44 yaşında evli ve iki çocuk babasıydı. Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde polis memuru olarak görev yapıyordu. Meslektaşları tarafından sakin ve görevine bağlı biri olarak tanınıyordu. Olaydan iki gün önce doğum günü kutlamıştı.

Olayın Detayları ve Kavga Nedeni

Tartışmanın stop lambası veya park lambası kaynaklı olduğu iddia edildi. Keskin darp edildikten sonra kendi aracıyla hastaneye gitti, darp raporu aldı. Beyin kanaması teşhisi kondu, beyinde 7 milimlik kayma tespit edildi. Ameliyat sonrası felç riski belirtilmişti. Eşi, eşinin yumrukla sarsıldığını ve ambulans çağrılmadığını ifade etti. TÜVTÜRK, fiziki müdahaleye dönüşen tartışma sonrası ilgili çalışanın işten çıkarıldığını ve adli süreç başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma Süreci ve Gözaltılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheliler S.A. ve M.Y. tutuklandı, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı. Adli Tıp Kurumu otopsi incelemesiyle kesin ölüm nedenini belirleyecek. Olay, polis teşkilatında ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Bu trajik olay, rutin bir işlem sırasında yaşanan gerilimin nasıl ölümle sonuçlanabileceğini gösterdi. Yetkililer tüm delilleri incelemeye devam ediyor.