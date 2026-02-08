Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un her hafta Pazar günleri sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre Bursa kura çekilişinin tarihi netleşti. Doğudan batıya ilerleyen çekiliş programında sıra artık Marmara Bölgesi'ne geldi ve Bursa bu süreçte kritik durağlardan biri olacak.

Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak

TOKİ'nin resmi açıklamasına göre Bursa kura çekilişi 11 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Aynı gün Çankırı'nın da kura çekimi yapılacak. Çekiliş noter huzurunda, kamuoyuna açık biçimde ve canlı yayınla düzenlenecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden süreci anlık olarak takip edebilecek.

Bursa'da hangi ilçelere TOKİ konutu yapılacak

Bursa genelinde 17 bin 225 konutun inşa edileceği proje, kentin birçok ilçesini kapsıyor. Merkez ilçelerin yanı sıra Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir'de sosyal konutlar inşa edilecek. Konutlar 1+1 ve 2+1 olmak üzere yatay mimari anlayışıyla tasarlanacak.

TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl sorgulanır

Çekilişin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri aynı gün içinde yayımlanacak. Sonuçlar iki kanaldan sorgulanabilecek: TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı. Vatandaşlar T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

TOKİ konut fiyatları ve ödeme planı nasıl olacak

Konut fiyatları ilçeye ve daire tipine göre farklılık gösterse de ortalama 750 bin TL'den başlıyor. Hak sahipleri sözleşme tarihinden bir sonraki ay taksit ödemeye başlayacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 veya daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. İlk konut teslimatlarının 2026 yılı son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Bursa sonrasında hangi illerin kurası çekilecek

TOKİ kura takvimi Bursa'nın ardından şu şekilde devam edecek: 12 Şubat Bolu, 13 Şubat Eskişehir ve Balıkesir, 15 Şubat Konya ve Çanakkale, 16 Şubat Edirne, 17 Şubat Karaman ve Tekirdağ, 18 Şubat Mersin ve Kırklareli, 20 Şubat Adana ve Kocaeli. En çok merak edilen İzmir kurası 6 Mart'ta, İstanbul kurası ise 9-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm sürecin Mart ortasına kadar tamamlanması hedefleniyor.